Fabrizio Romano svela la strategia del Napoli per Lukaku

Il futuro di Romelu Lukaku al Napoli appare sempre più incerto, con il club e l’attaccante belga che starebbero già pianificando una possibile separazione nella prossima estate. Secondo le ultime dichiarazioni di Fabrizio Romano, la situazione è in fase di valutazione e dipenderà da diversi fattori, sia tecnici che economici.

Lukaku è attualmente legato al Napoli da un contratto valido fino al 2027, con un ingaggio particolarmente elevato, superiore agli 8 milioni di euro netti a stagione. Questo elemento rappresenta uno degli ostacoli principali per un’eventuale cessione, rendendo necessario trovare una soluzione sostenibile per tutte le parti coinvolte.

Oltre all’aspetto economico, anche la condizione fisica del giocatore negli ultimi mesi sarà determinante nelle valutazioni. Il club dovrà infatti considerare attentamente ogni dettaglio per individuare la migliore opzione possibile e garantire un equilibrio tra esigenze tecniche e finanziarie.

Parallelamente, il Napoli si sta già muovendo sul mercato con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo. In particolare, l’idea sarebbe quella di affiancare a Hojlund un altro attaccante che possa ricoprire il ruolo di alternativa valida nel corso della stagione.

Nonostante i recenti confronti tra le parti abbiano contribuito a rasserenare il clima, l’ipotesi di un addio resta concreta. La separazione tra Lukaku e il Napoli è quindi uno scenario da considerare seriamente in vista della prossima finestra estiva di mercato.