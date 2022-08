Fagioli, tre squadre su di lui

Nicolò Fagioli potrebbe lasciare la Juventus nuovamente in prestito. Su di lui ci sarebbero ben tre squadre di Serie A

Nicolò Fagioli sembrerebbe essere destinato a lasciare nuovamente la società bianconera. Per lui si prospetta un’altra stagione in prestito, per maturare e prendersi definitivamente la Juventus.

I bianconeri sarebbero convinti, dopo il rinnovo di contratto, di fargli fare le ossa in Serie A prima di consegnargli le chiavi del proprio centrocampo. Il giocatore sembrerebbe avere buon mercato, con ben tre squadre del nostro campionato pronte a darsi battaglia per lui.

Un clamoroso ritorno o una nuova avventura?

Sul giocatore, infatti, ci sarebbe la volontà della Cremonese di riprenderlo per fare una stagione in Serie A insieme. Non solo, oltre ai grigiorossi ci sarebbero anche Sampdoria e Monza. I blucerchiati, al momento, sarebbero la squadra da battere per arrivare al prospetto. I liguri, infatti, avrebbero superato la concorrenza e potrebbero strappare un prestito secco alla Vecchia Signora.

La volontà del calciatore non è ancora chiara, ma in questi ultimi giorni di mercato potrebbe trasferirsi in qualsiasi momento. La Juventus è decisa a non voler sprecare il talento del giocatore, vuole mantenerne il controllo, per puntare su di lui in futuro. I bianconeri vogliono che Fagioli maturi un altro po’, per potergli consentire di entrare negli undici titolari della prima squadra con meno possibilità di errore. Massimiliano Allegri lo ha valutato attentamente nel corso del ritiro pre-stagionale e non è da scartare, seppur la percentuale sia ridotta al momento, che possa rimanere a Torino.