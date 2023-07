Fallimento Insigne a Toronto: infortunio, squadra in fondo alla classifica e la voglia di ritornare in Italia

Un vero e proprio fallimento. Così si può riassumere l’avventura di Lorenzo Insigne a Toronto. Con la squadra canadese, l’ex capitano del Napoli non è riuscito a sfondare e lo stipendio rappresenta l’unica consolazione per il calciatore che ora punterebbe a ritornare in Italia. Con il Toronto viaggia ormai in fondo alla classifica e l’attaccante è ora infortunato.

Insigne è infatti pronto a ritornare in Italia, ma non al Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’ex attaccante partenopeo sarebbe stufo della sua avventura al Toronto ed avrebbe espresso il desiderio di tornare nel massimo campionato italiano, il prima possibile. Il club che sembra interessato alle sue prestazioni sportive è la Fiorentina, con Italiano che lo accoglierebbe a braccia aperte. Pur di ritornare nel bel Paese, Lorenzo Insigne sarebbe pronto a ridursi il suo oneroso ingaggio.