Falso in bilancio Napoli, Vessicchio anticipò tutti ad aprile: “Sarà revocato lo Scudetto e andranno in Serie C”

Tramite il suo canale YouTube, il giornalista Sergio Vessicchio, lo scorso aprile, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Napoli e dello Scudetto vinto dagli azzurri. Tra i temi toccati, anche il caso-Osimhen.

“Dagli spalti dello Stadium, i tifosi napoletani, urlavano tornerete in Serie B. Se l’affare Osimhen viene studiato bene, il Napoli finirà in Serie C. Altro che plusvalenza, hanno fatto una truffa. Si tratta di falso in bilancio e la procura di Lille sta già indagando. Se si scava a fondo non solo vanno di nuovo in Serie C ma gli viene revocato anche lo Scudetto appena vinto“.

Parole, quelle di Vessicchio, che risuonano pesantemente nell’ambiente Napoli dopo l’annuncio dell’indagine in merito al falso in bilancio del club di Aurelio De Laurentiis. Il giornalista, infatti, già qualche mese fa anticipò la sentenza di falso in bilancio, quando nessuno ne parlava.

Bisogna ora capire se ci saranno nuovi elementi da valutare. A rassicurare i napoletani, però, ci ha pensato l’avvocato del presidente Aurelio De Laurentiis, il quale ha dichiarato: “De Laurentiis non ha nessuna preoccupazione, l’operazione di Osimhen è limpida ed infatti c’è stata già l’assoluzione. Se si arriva all’archiviazione a Napoli, immaginiamo che lo stesso accada anche per quest’altra accusa a Roma. Processualmente il falso in bilancio è di competenza della Procura di Roma”.