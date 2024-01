Falso in bilancio Napoli, Vessicchio anticipò tutti lo scorso aprile. Le parole dell’avvocato Grassani

Tramite il suo canale YouTube, il giornalista Sergio Vessicchio, lo scorso aprile, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Napoli e dello Scudetto vinto dagli azzurri. Tra i temi toccati, anche il caso-Osimhen.

“Dagli spalti dello Stadium, i tifosi napoletani, urlavano tornerete in Serie B. Se l’affare Osimhen viene studiato bene, il Napoli finirà in Serie C. Altro che plusvalenza, hanno fatto una truffa. Si tratta di falso in bilancio e la procura di Lille sta già indagando. Se si scava a fondo non solo vanno di nuovo in Serie C ma gli viene revocato anche lo Scudetto appena vinto“.

Parole, quelle di Vessicchio, che risuonano pesantemente nell’ambiente Napoli dopo l’annuncio di oggi in merito al falso in bilancio del club di Aurelio De Laurentiis. Il giornalista, infatti, già qualche mese fa anticipò la sentenza di falso in bilancio, quando nessuno ne parlava.

A rassicurare i napoletani, però, ci ha pensato l’avvocato del presidente Aurelio De Laurentiis, il quale ha dichiarato: “Non sono a conoscenza di tutto ciò quindi non posso confermare e non posso smentire. Posso dire che ove fosse vere la notizia e quindi la Procura della Repubblica avesse chiuso le indagini ritenendo sussistenti le ipotesi di reato si tratterebbe esclusivamente della posizione dell’accusa in ambito penale tutta da verificare e da contrastare in un dibattimento”.