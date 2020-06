Family Act, bonus da 8mila euro per chi assume una donna al Sud

La durata dell'incentivo è di 36 mesi e varrà anche in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in indeterminato

Il Consiglio dei Ministri l’11 giugno ha approvato il Family Act, disegno di legge che prevede misure pensate per le famiglie come l’assegno unico per ogni figlio sotto i 18 anni, riordino dei congedi parentali, detrazioni per le spese legate all’educazione e incentivi per il lavoro femminile al Sud Italia.

Proprio quest’ultima misura è quella che ha destato maggiore curiosità. Il Family Act consentirebbe, infatti, al datore di lavoro di ricevere un bonus da 8mila euro, come taglio dei contributi a suo carico, in caso di assunzione di una donna disoccupata del Sud entro il 31 dicembre 2022.

La norma riconosce un incentivo per la durata di 36 mesi e consentirà al datore di lavoro di usufruire del bonus anche qualora vi sia la trasformazione di un contratto da tempo determinato in indeterminato.

La misura è volta ad incentivare l’occupazione al Sud, che a Marzo 2019 presentava il tasso di occupazione femminile più basso in Europa. Dai dati riportati dall’Istat a febbraio 2020 nel Meridione solo il 32,8% delle donne in età tra i 15 e i 64 anni lavora (contro il circa 60% del Nord).

Il Family Act è stato fortemente voluto dalla ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti. Il Governo l’ha approvato, ora si attende l’ok del parlamento per renderlo effettivo.