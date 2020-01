Fantacalcio, i giocatori da schierare nel 18esimo turno: ecco l’undici ideale

I consigli della nostra redazione per i fantallenatori in vista del prossimo turno di Serie A

Torna la Serie A dopo la pausa natalizia e i fantallenatori si apprestano a schierare la migliore formazione possibile per iniziare al meglio il 2020. Tra i giocatori da schierare non ci sono solamente certezze, ma anche profili in stato di grazia e possibili sorprese in grado di regalare bonus pesanti ai fantallenatori. Ecco i nostri consigli:

PORTIERE – La migliore scelta che si possa fare per tenere inviolata la porta è affidarsi a Pau Lopez. La difesa della Roma ha mostrato grande solidità negli ultimi due mesi, retta dagli interventi dello spagnolo. I giallorossi affronteranno in casa il Torino, reduce da un periodo di forma tutt’altro che positivo.

DIFESA – In difesa assolutamente da schierare Mimmo Criscito. Il Genoa affronta il Sassuolo in casa, gli emiliani concedono molto e il difensore potrebbe regalare bonus dal dischetto. Potrebbe far bene in questo turno anche Palomino, giocatore molto abile nel gioco aereo ma ancora a secco di gol. Con il Parma potrebbe finalmente sbloccarsi. Per completare il reparto scegliamo Alex Sandro e Mancini, con il primo che nell’ultimo match con la Samp ha sfornato due assist e il secondo che con una media voto di 6.20 è una certezza per i fantallenatori.

CENTROCAMPO – Nella zona centrale del campo non si può rinunciare a Nicolò Zaniolo, reduce dalla rete con la Fiorentina e in ottima forma. Assolutamente da schierare Kucka del Parma, che in virtù dell’emergenza in attacco giocherà esterno alto. Per completare il reparto scegliamo Rodrigo De Paul. L’Udinese è impegnata a Lecce e l’argentino potrebbe trovare la via della rete.

ATTACCO – In avanti ci affidiamo ad Andrea Petagna, che ha chiuso il 2019 andando a segno e vuole ripetersi nella sfida salvezza con il Verona. Accanto a Muriel o falso nueve, la posizione non importa, Ilicic va schierato. Lo sloveno contro il Parma in casa deve far parte del vostro attacco. Da schierare Rodrigo Palacio, già 5 gol stagionali per l’attaccante del Bologna, impegnato in casa contro la Fiorentina. Il +3 è dietro l’angolo.

L’UNDICI IDEALE DELLA 18ESIMA GIORNATA

4-3-3 – Pau Lopez; Criscito, Palomino, Mancini, Alex Sandro; De Paul, Kucka, Zaniolo; Petagna, Palacio, Ilicic