Faraoni, si sblocca la trattativa: Zanoli verso il Genoa

Secondo quanto riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb, Faraoni sembra viaggiare verso Napoli. Zanoli potrebbe presto trasferirsi al Genoa, con la possibilità di prestito

Secondo quanto è emerso nelle ultime ore, Faraoni sembra potersi trasferire presto, molto presto, al Napoli. Il calciatore dell’Hellas Verona, che sembrava poter rimanere, sembra poter accettare l’offerta dei partenopei e diventare un nuovo terzino azzurro.

A sbloccare la trattativa sarebbe l’uscita di Zanoli, che sembra possa trasferirsi nuovamente a Genova per giocare più minuti. Il giovane, infatti, ha giocato la seconda parte della stagione in prestito alla Sampdoria dove ha collezionato minuti e un ottimo rendimento nonostante la retrocessione dei blucerchiati.

Cosa dice TMW

Qui di seguito le parole dei colleghi: “Sono giorni decisivi per quel che riguarda il possibile sbarco a Napoli di Marco Davide Faraoni. L’esterno dell’Hellas Verona da settimane è stato individuato come ideale vice Di Lorenzo, ma ancora l’affondo decisivo non è arrivato.

Nelle prossime ore le parti si riaggiorneranno per nuovi contatti che potrebbero risultare decisivi, anche se tutto resta legato alla situazione di Alessandro Zanoli: sul classe 2000 c’è forte il Genoa che vorrebbe chiudere per regalare ad Alberto Gilardino un rinforzo di qualità utile anche per la questione liste. Una volta definita la sua uscita, ecco che l’affondo per Faraoni può andare in porto.

Sistemata la situazione Zanoli, ecco che Napoli ed Hellas potranno riprendere il discorso comunque già impostato: al club scaligero andrà una cifra sui 3 milioni di euro per il cartellino, mentre per il giocatore è già pronto un contratto triennale da 1 milione di euro a stagione“.