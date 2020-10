Fare Bitcoin direttamente da casa: cosa sapere

Il tema Bitcoin al giorno d’oggi interessa un numero sempre più elevato di persone. Chiaramente si parla di un argomento delicato e dove è bene muoversi seguendo un’attenta strategia: potrebbe sembrare facile investire in questo ambito, eppure non lo è affatto. Diventa cruciale muoversi nella maniera corretta così da essere sicuri di investire sui Bitcoin in maniera ponderata.

Errori da non commettere mai con i Bitcoin

Molti potrebbero pensare che il Bitcoin è facile da acquistare e utilizzare, ma in realtà non è proprio un gioco da ragazzi in quanto si tratta di una moneta virtuale abbinata ad un sistema informatico specificamente studiato. Ecco perché è fondamentale avere delle buone conoscenze sul tema per poter fare l’investimento giusto. Il blockchain, ovvero il sistema computerizzato che effettua i calcoli sulla quotazione e quindi relativamente alle transazioni è fondamentale. Chi ancora oggi mantiene una certa diffidenza su questa tematica è perché è stato mal consigliato o semplicemente perché si è mosso in maniera avventata e senza così poter arrivare ad un buon risultato in termini di guadagno.

Ecco perché si può dire che il mining, ovvero creare in automatico dei Bitcoin mediante apposite macchine, non è una mossa conveniente. Ci sono anche delle eccezioni, come le factory che però dispongono di centinaia di pc in rete.

Si può perciò affermare che in tal caso, oltre al costo del consumo energetico, vi sono anche notevoli spese di hardware nettamente superiori rispetto alle entrate.

Strategie ottimali per investire sui Bitcoin

Col tempo diversi investitori hanno notato come i guadagni differenziali fossero correlati a grossi capitali investiti. Ciò avrebbe portato inevitabilmente ad un calo degli investimenti in Bitcoin: ecco perché un pool di esperti di finanza ha creato uno strumento per poter creare compravendite di Bitcoin direttamente da casa. Questo si chiama CFD ed è un sistema vantaggioso in quanto determina guadagni differenziali senza spendere capitali importanti e senza un controllo continuo. Perciò si può dire che acquistare Bitcoin non è mai stato così semplice: sostanzialmente servono due soggetti, ovvero uno che investe sulla salita del Bitcoin e un’altro che invece punti sulla sua discesa. Qualora entrambi siano concordi tra loro sul dividersi le entrate provocate dalle oscillazioni del mercato si può dire che il gioco è fatto. Ricordando che queste piattaforme prevedono la presenza di personale specializzato capace di dare consigli anche ai neofiti di questo mondo.

Regola fondamentale: investire sì, ma con attenzione

I piccoli investitori fino a qualche tempo fa erano considerati effettivamente estromessi dal mondo dei Bitcoin. Infatti questo campo era diventato prettamente per chi avesse potuto investire cifre importanti ed esporsi così ad un rischio alquanto elevato. Col passare degli anni le cose sono cambiate e per fortuna gli strumenti a disposizione sono diventati molteplici: ci sono strumenti differenziali che permettono di avere dei guadagni in qualsiasi tipo di circostanza. Si parla dunque di CFD come la nuova prospettiva verso cui va chi vuole entrare in un mondo fatto di strategie attente ma che possono rivelarsi estremamente proficue. Il vantaggio è proprio quello di poter ottenere un utile, sia che il valore della criptovaluta sia in ascesa che viceversa. Questo aspetto ha inevitabilmente attirato un numero elevato di persone, sempre precisando l’importanza della presenza di oscillazioni di valore dei Bitcoin.