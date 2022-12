Il Napoli pensa al futuro e vuole gettare già le basi da questa finestra di mercato. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta monitorando vari esterni offensivi a causa di una probabile partenza nella prossima sessione di mercato di Hirving Lozano. Il messicano potrebbe partire in estate, non è più un uomo centrale nel progetto partenopeo e quindi occhio al possibile sostituto.

Fari puntati su David Neres. L’esterno offensivo del Benfica è uno dei possibili sostituti di Lozano. Il calciatore del Benfica è un esterno che può giocare sia a destra che a sinistra, nato il 3 Marzo 1997 a San Paolo in Brasile, sbarca in Europa nel 2017, l’Ajax intravede in lui grandi potenzialità e lo porta in Olanda. In tutto con la maglia dei lancieri in 5 anni ha messo insieme 180 presenze e 47 gol vincendo 6 trofei (2 volte il campionato, 2 la Coppa d’Olanda e 2 la Supercoppa d’Olanda).

A Gennaio 2022 decide di approdare allo Shaktar Donetsk dove però a causa della guerra non scende mai in campo. Difatti il 20 Giugno dello stesso anno cambia maglia ed approda in Portogallo al Benfica. Con la maglia del “Las Aguias” convince diventando un uomo fondamentale per il tecnico Roger Schmidt.

Neres ha anche debuttato con la maglia della nazionale brasiliana ma la concorrenza è alta e quindi per lui c’è stato poco minutaggio. Il Napoli lo segue sin dai tempi dell’Ajax e in estate potrebbe provare a portarlo in Italia. Il suo club attuale lo valuta circa 40 milioni di euro, come viene riportato dal Corriere dello Sport, vedremo se la società partenopea proverà ad affondare il colpo.

Una strada più semplice per il dopo Lozano sembra essere quella che porta ad Armand Laurientiè del Sassuolo. Il francese piace davvero molto alla dirigenza azzurra e il costo del suo cartellino non dovrebbe essere molto elevato. Un’ultima pista potrebbe essere quella che porta all’ex Barcellona Adama Traorè.