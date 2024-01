Farioli possibile prossimo allenatore del Napoli

Secondo quanto riportato dall’ex azzurro Gianni Improta il Napoli sarebbe pronto a fare di Farioli il prossimo allenatore della prima squadra

“Mercato? Ora i calciatori non guarderanno la classifica del Napoli e la società dovrà essere celere nell’andare a chiudere almeno quelli che hanno già sul taccuino. Questo sarà un mercato molto delicato per il Napoli: lo faranno in funzione dell’attuale allenatore o del futuro allenatore? Questo è un dilemma. Io mi voglio sbilanciare, penso che De Laurentiis abbia già individuato Farioli come allenatore del prossimo anno”.

Così l’ex napoletano ha parlato ai microfoni di Extra Time Zona Napoli su Prima Tivù, di quello che secondo lui potrebbe essere il prossimo allenatore dei partenopei. La possibilità concreta, effettivamente, sembra esserci visto che Aurelio De Laurentiis sembra gradire il profilo del tecnico attualmente al Nizza.

Intanto, Mazzarri…

Questo Napoli non è quello visto l’anno scorso e, anzi, rischia di diventare uno dei peggiori Napoli dell’era Aurelio De Laurentiis. La sconfitta di ieri ha mosso qualcosa nell’ambiente, come confermato da Valter De Maggio: “Parto dai numeri perché i numeri schiacciano le

parole. Il Napoli campione d’Italia ha 28 punti, 20 punti dall’Inter, 7 sconfitte, nono in

classifica, 24 gol subiti: è una squadra smarrita. Mazzarri dall’alto della sua esperienza da

quando è arrivato ha fatto due riferimenti che spiegano molto del tracollo del Napoli. La

prima dichiarazione che fa rumore è “c’è un esercito di scontenti, ho detto alla società che chi non vuole restare è giusto che vada”. Ci sono scontenti tra chi gioca poco, tra chi non rinnova, tra chi vuole andare via. Zielinski, Kvaratskhelia, Politano… Poi Mazzarri dice “mi auguro che Mazzocchi dia la sveglia agli addormentati”. La posizione di Mazzarri è salda, il club non lo mette in discussione. Domani si ritrovano a Castel Volturno, la squadra andrà in ritiro, sembrerebbe per volontà degli stessi calciatori. Nel pomeriggio era circolata una fake news: girava voce di dimissioni di Mazzarri, ma non è vero. Mazzarri è convinto di far ripartire il Napoli, magari con il mercato”.