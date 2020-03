Farmacia Micillo in soccorso dei cittadini di Giugliano: istituito servizio a domicilio

La Farmacia Micillo scende in campo per aiutare la cittadinanza

Giugliano in Campania – Visti i tempi che affliggono il nostro Paese, destabilizzando quella che era ritenuta la normale quotidianità, il nostro vivere è stato enormemente rivoluzionato creando disordini ai servizi pubblici e non solo. Per evitare, quindi, calche ed assembramenti che produrrebbero maggiori effetti negativi sulla popolazione allungando i tempi di risoluzione del problema, la Farmacia Micillo (sita in Via Licante n°34/36/38 a Giugliano in Campania) viene incontro alla cittadinanza effettuando consegne a domicilio di farmaci e materiali sanitari di prima necessità.

Per usufruire del servizio è possibile contattare la Farmacia Micillo – Giugliano su WhatsApp al numero 366 8224235 o su telefono fisso al numero 081 894 11 11. Per dubbi, chiarimenti e quesiti è possibile consultare anche il sito ufficiale, la pagina Facebook e il profilo Instagram dell’esercizio ai seguenti link:

www.farmaciamicillo.it – Sito Ufficiale

www.facebook.com/farmamicillo/ – Pagina Facebook

https://instagram.com/farmaciamicillo – Pagina Instagram

Uniti ce la faremo.