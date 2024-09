Fasano: “Conte rivuole Elmas. Fuori due azzurri”

Gerardo Fasano, giornalista per Ruleta Sport, ha parlato di come Antonio Conte rivorrebbe Eljif Elmas. Possibilità per un addio di due giocatori del Napoli

Eljif Elmas sembra essere diventato, seriamente, una richiesta di Antonio Conte per il centrocampo partenopeo. L’allenatore leccese gradirebbe vedere a Napoli il macedone, che tornerebbe pur di diventare il titolare della squadra azzurra.

Il macedone, infatti, non sta trovando fortuna al Red Bull Lipsia e sembra sia intenzionato a trasferirsi nuovamente altrove. Il fattore Napoli potrebbe essere non da poco, considerando che la voglia di tornare dove ha fatto meglio e forte per lui.

Gerardo Fasano parla della questione

A parlare della questione è stato il giornalista sportivo e appassionato di calciomercato Gerardo Fasano, di Ruleta Sport, che ha evidenziato come i partenopei sembrerebbero intenzionati a provare ad accontentare Antonio Conte. Ecco cosa ha detto: “Lo scorso gennaio Elmas lasciò Napoli direzione Lipisa al fine di provare una nuova esperienza. Contava di essere titolare anche perché in Campania non ci era riuscito. La sua esperienza in terra tedesca potrebbe terminare a distanza di un anno perché Conte vedrebbe in lui la duttilità che cerca per il suo Napoli.

Poi qualche parola su due possibili addii dei partenopei: “Nel calciomercato invernale uno tra Ngonge e Raspadori potrebbe fare le valigie, ragion per cui le possibilità di vedere Elmas al Napoli, nelle ultime settimane, sono aumentate nell’ultimo periodo”. Uno dei due, quindi, potrebbe andar via con Elmas che sembrerebbe invece destinato a far ritorno in terra campana per vestire la maglia azzurra.