Fasano: “Scambio Juve-Napoli, la proposta di Giuntoli per Osimhen. Conte preferirebbe un attaccante alla Kolo Muani”

Il giornalista di Ruleta Sport, Gerardo Fasano, ha rilasciato un’intervista per il portale AreaNapoli.it in cui ha parlato del Napoli e soprattutto di mercato. In particolare, si è soffermato su un possibile scambio di mercato tra il club partenopeo e la Juventus di Cristiano Giuntoli.

“Il dirigente della Vecchia Signora, Cristiano Giuntoli, vorrebbe convincere Aurelio De Laurentiis a cedergli Osimhen e vorrebbe mettere sul piatto Vlahovic per provare a vincere le resistenze partenopee”, ha rivelato l’esperto di mercato.

CALCIOMERCATO SSC NAPOLI ED IL POSSIBILE SCAMBIO CON LA JUVENTUS. ANTONIO CONTE PREFERIREBBE UN ALTRO ATTACCANTE INVECE DI VLAHOVIC, IL PREFERITO E’ KOLO MUANI. POSSIBILE SCAMBIO COL PSG?

Gerardo Fasano ha poi continuato a parlare della possibile trattativa rivelando, però, i problemi per cui tale scambio difficilmente si concluderà. Il primo è sicuramente il fatto che la proprietà partenopea vorrebbe cedere il suo attaccante non in Italia ma all’estero, il secondo, invece, riguarderebbe Antonio Conte e la sua tipologia di attaccante ideale, il quale si avvicinerebbe più ad un altro bomber dei bianconeri, attualmente in prestito dal PSG: Kolo Muani.

“[…] Il Napoli, se proprio dovesse, scambierebbe maggiormente Osimhen con Kolo Muani. A Conte piace di più. La Juventus potrebbe non riuscire a riscattare Kolo Muani dal PSG e di conseguenza quest’ultimo potrebbe essere girato al Napoli nell’affare Osimhen con i francesi”, ha concluso Fasano per AreaNapoli.it.