“Thuram al Napoli, Osimhen all’Inter farebbe felici tutti”, la rivelazione di Fasano

Nel corso di un’intervista ai microfoni di AreaNapoli.it, il giornalista di Ruleta Sport ha parlato di un’incredibile suggestione che, secondo lui, potrebbe rendere tutti felici dalle parti alte della classifica di Serie A

Le parole di Gerardo Fasano

Qui di seguito ciò che Gerardo Fasano ha detto: “Vlahovic per Osimhen? Io credo invece che il Napoli potrebbe proporre all’Inter uno scambio con l’approdo di Victor Osimhen alla corte di Chivu e il passaggio di Thuram al Napoli.

Thuram è certamente più forte di Vlahovic, calciatore che era stato accostato al Napoli in un ipotetico scambio con Osimhen. Inoltre il centravanti nigeriano tornerebbe a giocare in un campionato importante e sarebbe un grande rinforzo per i nerazzurri. La mia è solo una ipotesi, ma credo che tale scambio possa fare felice un po’ tutti”.

Trattativa da farsi?

La risposta sembrerebbe un secco “no”. Se da una parte entrambe le squadre potrebbero trarre giovamento da un arrivo di entrambi i giocatori, inevitabilmente sarebbe una trattativa che porterebbe molti più vantaggi ai partenopei cosa che i nerazzurri non permetterebbero mai. Sì, Victor Osimhen è molto più completo rispetto a Marcus Thuram ma c’è da dire che uno scontento in casa Napoli potrebbe portare benefici ai nerazzurri, specialmente in ottica nuova stagione.

Marcus Thuram, poi, ha vissuto una stagione non propriamente esaltante ma si ritrova ad essere comunque un valore aggiunto all’interno della rosa nerazzurra. Inoltre, Victor Osimhen è una personalità abbastanza forte e rischierebbe di creare squilibri all’interno dello spogliatoio dell’Inter, anche considerando quanto sia difficile al momento capire la situazione all’interno di Appiano Gentile. L’Inter deve, dovrà e sta puntando fortemente su Pio Esposito. Victor Osimhen rischia di diventare un oggetto misterioso.