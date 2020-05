Fase 2, le novità del decreto “Rilancio”: tanti bonus in arrivo e cancellata rata irap di giugno

Il decreto legge denominato “Rilancio” è ad un passo dalla sua ufficializzazione. La manovra interesserà quasi tutti gli aspetti della vita socio-economica del Paese introducendo sgravi fiscali e bonus a sostegno delle famiglie e delle aziende. Una serie di nuove normative che renderanno la “fase due” meno gravosa sulle spalle già martoriate di cittadini e imprese.

Cancellato il saldo e l’anticipo Irap della rata di giugno per tutte le aziende fino a 250 milioni di euro di fatturato così come i vincoli previsti dalla prima versione della norma, che limitavano il beneficio alle imprese fra 5 e 250 milioni che avessero subito una perdita di almeno il 33% nel fatturato ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Novità anche per i datori di lavoro che potranno usufruire della cassa integrazione per l’emergenza Covid-19. Gli imprenditori potranno rivolgersi direttamente all’Inps senza passare dagli uffici regionali. Toccherà all’INPS provvedere all’erogazione di un assegno del 40% dell busta paga entro due settimane dall’arrivo dell’istanza.I licenziamenti verranno sospesi per cinque mesi.

Il bonus di 600 euro a professionisti e autonomi verrà rinnovato anche per il mese di maggio alle medesime condizioni. La misura riguarderà gli iscritti alle gestioni speciali dell’AGO agli stagionali del turismo e termali e ai lavoratori dello spettacolo e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Agli iscritti alla gestione separata Inps l’indennità passerà a 1000 euro. medesima forma di sostegno anche ai lavoratori con contratto co.co.co. Cinquecento euro ai lavoratori del compartimento agricolo dopo i 600 euro riconosciuti nel mese precedente. Introdotto anche il cosìddetto REM (REddito di Emergenza) che rigarderà quasi un milione di famiglie con un contributo che vatria dai 400 agli 800 euro mensili. Unica prerogativa un ISEE del nucleo inferiore ai 10 mila euro annui. La domanda dovrà essere presentato all’Inps entro il 30 giugno.

Per colf e badanti con uno o più contratti alla data del 23 febbraio 2020 sarà riconosciuta un’indennità mensile di 500 euro, per i mesi di aprile e maggio. Condizione necessaria per accedere al fondo è quella di non convivere con i datori di lavoro nè aver beneficiato di altri bonus del precedente dl noto come “Cura Italia“. Proroga per altri 30 giorni dei congedi parentali per i genitori di figli con età inferiore ai 12 anni. Indennità del 50% della propria paga oppure erogazione di un bonus da 600 euro per baby sitter oppure per strutture per l’infanzia come i centri estivi.

Previsto anche un superbonus del 110% per lavori di riqualificazione delle abitazioni che presenti un miglioramento della classe energetica di almeno due classi. Medesimo provvedimento anche per interventi antisismici e implementazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Slitta al 16 settembre (a discapito della usuale deadline del 20 maggio) dei versamenti delle ritenute, dell’IVA e degli altri contributi. Sospesi fino al 31 agosto eventuali pignoramenti sugli stipendi e pensioni. Rinviate al 1° settembre le notifiche per quasi 22 milioni di cartelle esattoriali e al prossimo anno la consegna di 8,5 milioni di atti di accertamento. Novità anche sull’IMU per alberghi e impianti ricreativi estivi e centri commerciali. Cancellato l’acconto sull’imposta e stop al versamento di 163,5 milioni di euro per i proprietari delle citate attività.

Per le famiglie con ISEE inferiore a 40 mila euro verrà riconosciuto un credito pari a 500 euro da spendere in servizi turistici, ricreativi e ristorazione nei confini nazionali. Il bonus riguarderà un solo membro del nucleo con la prerogativa di almeno un figlio a carico. I nuclei composti da sue persone si vedranno riconosciuto un credito di 300 euro che diventano 150 per il singolo individuo.