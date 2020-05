Fase due con mistero, chi è che si aggira per Roma con quella mascherina? – VIDEO

Non solo aspetti negativi. La mascherina, dispositivo divenuto ormai usuale gadget della nostra quotidianità, protegge da eventuali contagi e aiuta a mantenere la privacy, soprattutto se si è un volto tra i più noti d’Italia. Ed ecco che inaspettatamente palesarsi una innamoratissima coppia per le vie del centro di Roma che lentamente tornano ad una inconsueta normalità.

Il selfie alla Fontana di Trevi è qualcosa di obbligatorio per tutti i turisti che visitano la Città Eterna, magari un po’ meno per chi, di quella città è orgoglioso simbolo da tutta una vita. Si tratta di Francesco Totti e della dolcissima moglie Ilary che, approfittando delle misure meno stringenti della fase due approfittano per aggirarsi per la Capitale in completo anonimato.

Qualcosa di eccezionale per chi, fin dalla sua adolescenza ha potuto godere della propria città soltanto in rarissimi casi. L’uso della mascherina e un cappello da baseball, invece, ha permesso al “Pupone” di girare per le vie della città senza che nessuno facesse caso al misterioso turista e alla sua stupenda compagna.

D’altronde l’aveva, qualche settimana fa detto lui stesso in una diretta Instagram che la città deserta e la possibilità di camuffarsi avrebbe dato una bella chance di godersi Roma senza essere subissato dai fans. “Quando sarà consentito, approfitterò dei pochi turisti per visitare nuovamente il centro di Roma”. Una confessione che fa il paio con quella in cui ha rivelato di non vedere da anni ormai i luoghi più belli del suo cuore. Click qui per il video di Totti

Chissà cosa avranno pensato le persone che avranno incrociato l’ex bandiera giallorossa, diventato ora talent scout, in giro spensierato con moglie al seguito. Chissà in quanti si saranno riconosciuti nei tanti video che i due hanno postato sulle pagine dei propri social. Dopo la partecipazione allo show “Celebrity Hunted Italia“, Totti deve averci preso gusto nel travestirsi per dribblare la folla di chi lo riconoscerebbe al volo anche da chilometri di distanza.