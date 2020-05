Fase due, la nuova ordinanza riapre i mercati all’aperto, ok a sport e passeggiate

L’ordinanza numero 45 del mese di maggio, appena firmata dal Governatore della Campania, Vincenzo De Luca è ormai realtà. Tante le novità introdotte dal documento che regalerà ai cittadini qualche ora di svago in più all’aria aperta e la possibilità di fare acquisti nei mercati rionali.

Si allenta la stretta sui cittadini campani che dalla prossima settimana potranno ritrovare la gioia di ricominciare a popolare le strade cittadine, seppur con le dovute precauzioni. Un’allentamento ma non certo un “libera tutti” che promette però di poter lasciare le mura domestiche per qualche ora ogni giorno e non solo per necessità.

Buone notizie per i più sportivi che potranno riappropriarsi di parchi e altre aree verdi per una sana sgambata dopo mesi di inattività. Rimane l’obbligo di evitare assembramenti e di fare esercizio in gruppo. Come si legge sulla delibera infatti ” è consentito fare sport dalle 5,30 alle ore 8,30 sui lungomare, nelle ville, nei giardini e parchi pubblici e aperti al pubblico, a meno che non siano destinati dai Comuni all’esclusiva fruizione da parte degli sportivi, nel qual caso è consentito senza limiti di orario o secondo gli orari previsti nei relativi provvedimenti comunali;- senza limiti di orario nelle altre aree pubbliche o aperte al pubblico, ma con obbligo di interrompere l’attività in caso di presenza ovvero di afflusso di persone in misura”.

Riapertura imminente anche per i mercatini rionali con la seguente disposizione. “È consentita la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale – e quindi limitatamente alle attivita’ dirette alla vendita di generi alimentari- nel rispetto delle prescrizioni di cui al documento recante le Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari“.

Continua poi la delibera come segue. “E’ fatto, in ogni caso, obbligo di rispetto della distanza minima di due metri da qualsiasi altra persona, tranne che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente e di uso della mascherina per le attività per le quali detto uso sia compatibile. Per le altre, è comunque fatto obbligo di portarla con se’ e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone”.