Fasi della campagna vaccinale, ecco il calendario ufficiale

La campagna vaccinale in Italia procede a gonfie vele, ecco di seguito tutte le fasi previste dal calendario ufficiale.

LE FASI – Ben 2.517.090 dosi distribuite ad un totale di 1.100.867 cittadini. I dati sono quindi attualmente perlopiù incoraggianti. Tutto sembra svolgersi secondo il piano previsto dal Governo e dalle autorità sanitarie. Autorità i cui membri sono stati tra i primi ad aver ricevuto il vaccino.

Conclusa quindi la precedenza a medici e personale sanitario in generale, a breve toccherà anche a persone fragili e over 80. Questo tuttavia in funzione della regione. Infatti solo alcune location dell’Italia si dedicheranno a questa fascia di età per ora, tra queste figurano Lazio, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Umbria.

La prima regione di quelle sopra citate comincerà la distribuzione dell’antidoto al COVID-19 già da domani, ovvero il giorno 8 febbraio. Mentre invece, entro il 15 anche tutte le altre. Infine toccherà a insegnanti e forze dell’ordine under 55. Da martedì 9 febbraio per la precisione e successivamente al resto della popolazione.

LE ALTRE REGIONI – Per quanto riguarda le fasi della campagna vaccinale in tutte le altre regioni non citate il piano rimane lo stesso, ma gli over 80 potranno usufruire del vaccino solo tra la prossima settimana e l’inizio di marzo. Ricordiamo inoltre che l’AstraZeneca, di cui l’Italia ha fatto recentemente rifornimento, sarà la soluzione somministrata agli under 55 in quanto più efficace su soggetti giovani.

Per visionare il calendario completo con tutte le fasi cliccate qui.