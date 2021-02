Fate: The Winx Saga ufficialmente rinnovato per una seconda stagione

Fate: The Winx Saga è la live action targata Netflix basata sul cartone animato Winx Club di Iginio Straffi.

La serie ha debuttato il 22 gennaio 2021 sulla piattaforma streaming.

Si tratta di un progetto italo-britannico sviluppato da Archery Pictures in associazione con Rainbow e ViacomCBS.

La serie è stata creata da Brian Young che ne è anche lo showrunner e produttore esecutivo.

Lisa James Larsson, Hannah Quinn e Stephen Woolfenden hanno diretto i sei episodi della prima stagione dello show.

Il cast corale è composto da Abigail Cowen, Hannah van der Westhuysen, Precious Mustapha, Elisha Applebaum ed Eliot Salt.

Fate: The Winx Saga segue le vicende di cinque improbabili amiche che frequentano il collegio magico Alfea, un’istituzione nascosta in un mondo parallelo accessibile solo a creature magiche. Bloom, nuova studentessa della scuola, non è cresciuta all’interno di questo mondo ma è stata nascosta nel mondo degli esseri umani, a causa di ragioni a lei ancora sconosciute. Spaesata ma anche curiosa di saperne di più Bloom fa amicizia con le sue compagne di stanza Stella, Terra, Musa e Aisha, cercando di non farsi sopraffare da questa nuova realtà. Le ragazze vengono addestrate su come controllare i propri poteri mentre, nel pieno dell’adolescenza, inizieranno a fare i conti con i primi amori, rivalità, delusioni e mostri che minacciano la loro stessa esistenza.

Netflix ha annunciato che la serie tornerà con una seconda stagione che sarà composta da otto episodi.

Le riprese si svolgeranno in Irlanda.

Brian Young ha commentato su Instagram il rinnovo di Fate: The Winx Saga:

“I sei episodi della prima stagione della serie hanno mostrato appena l’inizio di questo mondo incredibilmente ricco e delle storia delle potenti fate che lo abitano. Con l’evolversi della storia di Bloom, non vedo l’ora che il pubblico inizi a conoscere maggiormente anche Aisha, Stella, Terra e Musa. E non si può mai sapere chi ci sarà ad Alfea nel prossimo anno accademico.”

