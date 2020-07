Fatima Trotta, Luigi De Falco: come si sono conosciuti?

Ad affiancare nuovamente Stefano De Martino nella conduzione di Made In Sud, è nuovamente Fatima Trotta. La partenopea classe ’86, proprio come il collega, è felicemente sposata con Luigi De Falco. Chi è il marito?

LA CARRIERA DI FATIMA – Oltre ad affiancare nella conduzione il simpatico De Martino, Fatima è una vera artista a 360°. La donna ha infatti coltivato varie passioni come il canto lirico, la danza del ventre la pittura. Come affermato da lei stessa, la comicità non è stata una passione nata fin da subito. La donna, infatti, ha spiegato di aver avuto modelli come Raffaella Carrà e Delia Scala, bellissime donne capaci di tutto.

“Mentre studiavo all’Accademia di Belle arti– ha spiegato la conduttrice- coltivavo anche le mie passioni: canto, pittura, recitazione. Facevo parte di una compagnia amatoriale itinerante con cui facevo teatro impegnato e drammatico. Finché ho iniziato a fare piccole esperienze di conduzione in programmi regionali. Nando Mormone, il produttore di “Made in Sud”, mi notò e mi contattò perché forse vide in me qualcosa che non credevo neanch’io di avere. Così è nata l’avventura”.

L’INCONTRO CON LUIGI – Sebbene non è sempre stata un’appassionata della comicità, a far breccia nel cuore di Fatima è proprio un comico, Luigi De Falco. Originario di Boscoreale, in provincia di Napoli, Luigi ha fondato nel 1982 con il fratello Vincenzo il duo I Gemelli De Falco, approdando a Made In Sud.

È proprio a Made In Sud che la coppia si conosce, iniziando fin da subito una relazione che arriverà al tanto sognato ‘si’. Per l’occasione il testimone di nozze di Fatima è stato il collega e amico Biagio Izzo.