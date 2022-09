Fausto Pari su Raspadori: “É giovane ma è molto maturo, dimostra in campo la voglia e la determinazione giusta”

Nell’ultima sessione di mercato il Napoli è riuscito a portare a casa l’ex attaccante del Sassuolo, Giacomo Raspadori.

Raspadori, classe 2000, è arrivato a Napoli con la formula del prestito e sta già facendo tanto per la squadra. Infatti il suo agente, Fausto Pari, ha parlato ai microfoni di Radio Crc: “Giacomo non ha bisogno di aiuti, è giovane ma è molto maturo, dimostra in campo la voglia e la determinazione giusta. Sarà un anno importante per lui e per il Napoli”.

L’agente ha poi aggiunto: “credo che avrà trovato un ambiente diverso da quello del Sassuolo. Trovare una tifoseria calda come quella di Napoli non è facile, devi avere personalità e Giacomo ne ha. Quello che ha vissuto per i suoi 22 anni lo ha reso molto maturo, una volta che avrà capito tutti i meccanismi farà vedere grandi cose”.