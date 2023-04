Luigi Favoloso ha attaccato e avuto da ridire sul poco riscontro lavorativo dei protagonisti del GF Vip 7: ecco cosa ha detto e chi ha attaccato

Luigi Favoloso ha avuto qualcosa, anche di più, da dire ai concorrenti dell’ultima edizione, la settima, del Grande Fratello Vip. Favoloso non ha potuto fare a meno di notare i post sui social pubblicati dai protagonisti dell’edizione dopo la loro uscita dalla Casa. Principalmente quelle uscite nella serata del 21 aprile, con Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Nikita Pelizon al cinema e dall’altra parte Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Alberto De Pisis a cena insieme. Quello che, insomma, si direbbe un inizio di fine settimana di puro relax.

L’imprenditore è rimasto tanto sorpreso da come gli ex concorrenti si siano presentati al mondo esterno dalla loro uscita dalla casa, tanto che non avrebbe visto propriamente impegni nelle loro storie. Tanto da aver rilasciato alcune importanti dichiarazioni contro di loro.

Le dichiarazioni di Favoloso

Sui social, poi, l’imprenditore ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Ho guardato per curiosità le storie dei ragazzi appena usciti dal Grande Fratello. Ieri era venerdì, qualcuno ha passato la serata al cinema, altri in casa. Io quando ho fatto in GF nel 2018 il primo venerdì sera senza lavoro l’ho fatto a fine 2019, un anno e mezzo dopo. Forse quei fandom di coppia ottenuti fondendo i nomi dei personaggi, o storpiandoli, in realtà sono una ca*ata sopravvalutata. Si pensa che il pubblico sia tutto come quei 500 invasati che lanciano hashtag e fanno le collette per gli aerei”. Un attacco piuttosto duro, a cui sicuramente seguiranno risposte.