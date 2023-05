Fazio dice addio: ecco chi entrerà al suo posto

Mancano sole due puntate all’addio di Fabio Fazio alla Rai, che lascerà dopo 40 anni nell’azienda. Ci sarebbe già il nome del suo possibile sostituto

Dopo oltre 40 anni in Rai, sembra arrivata la fine del rapporto con Fabio Fazio. Il noto giornalista lascerà tra due puntate di “Che tempo che fa”, lasciando insieme alla sua spalla Luciana Littizzetto.

Al suo posto sembra esserci già più di qualche nome, con anche Alessandro Cattelan tra i papabili per prendere il posto di Fabio Fazio. Non è il solo, però, perché ci sarebbero altre figure di spicco della tv italiana pronte a sostituire il giornalista.

Tutti i nomi per il post Fazio

Tra i papabili, oltre a Cattelan, ci sarebbero anche Paolo Bonolis e Massimo Giletti. Per entrambi, però, le possibilità di ritorno sarebbero basse. Infatti, per Giletti si dice che il suo nome non sia considerato quella maggiormente adatto in zona Forza Italia. Non èmolto chiaro se tutto ciò possa essere legato alle sue inchieste sulle questioni giudiziarie legate alla mafia, oltre alle allusioni fatte dal pentito Salvatore Baiardo su Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri.

Su Bonolis, invece, pende ancora il contratto con Mediaset. Solo un contratto bello pesante da parte di Rai potrebbe smuoverlo, cosa che difficilmente potrebbe manifestarsi. Il nome più probabile è quello di Nicola Porro, anche se sembra difficile che possa condurre un programma ben più pacato come quello di Fazio. La possibilità c’è, ma sarebbe difficile vederlo in queste vesti. Tutto è ancora da definire, ma Fazio sicuramente avrà un rimpiazzo.