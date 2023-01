Fedele a Radio Marte: “Napoli, troppi calciatori fuori forma: vittoria contro avversario non così temibile”

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto l’ex procuratore sportivo Enrico Fedele. Tra i vari temi toccati, ha parlato del Napoli e dell’ultima prestazione degli azzurri contro la Sampdoria, ritenuta non all’altezza.

“Il Napoli, contro la Sampdoria, non mi è piaciuto: troppi calciatori non sono ancora in forma. Ha giocato al piccolo trotto“.

“Poi ha vinto lo stesso anche perché la Sampdoria non era un avversario così temibile. Il Napoli vince ed è primo anche perché le avversarie non è che stiano facendo così bene“.

L’attuale opinionista TV non ha quindi gradito il gioco messo in campo dagli uomini di Luciano Spalletti, il quale ha comunque portato a casa tre punti importanti per la lotta al tricolore.