Fedele: “ADL convinto di aver preso pepita d’oro, ma ricordate Fideleff? Garcia non fa giocare Kvara perché…”

Ai microfoni di Radio Marte, l’opinionista TV Enrico Fedele, ex procuratore dei fratelli Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha espresso le sue considerazioni sulla SSC Napoli e soffermandosi, in particolare, su uno degli ultimi acquisti messi a segno da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, il brasiliano Natan. Ecco quanto evidenziato a riguardo.

“Cosa penso di Lindstrom? È un buon giocatore: mi piace davvero parecchio. Natan, invece, credo che non è un giocatore pronto. De Laurentiis è convinto d’aver preso ancora una volte delle pepite d’oro, però esiste anche l’oro di Bologna, come Datolo, Vargas, Hoffer o Fideleff, parlando di difensori“.

“Natan non gioca perché non è pronto e non è un difensore puro: deve imparare a stare nel calcio italiano”, ha dichiarato l’ex procuratore italiano. Enrico Fedele, quindi, non crede alle potenzialità di Natan.

L’opinionista TV, infine, ha parlato di Khvicha Kvaratskhelia, il quale non è stato impiegato in maniera costante da parte di Rudi Garcia: “ La verità è che c’è il nodo Raspadori. Il Napoli deve cambiare modulo per trovare un posto quasi stabile a Giacomo. Sono abituato ad essere diretto e dico quello che penso: per me, è così”.