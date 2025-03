Fedele: “Conte lascerà il Napoli, non sarà più l’allenatore dei partenopei”

Secondo Gaetano Fedele, Antonio Conte molto presto lascerà la panchina del Napoli. Il tecnico partenopeo avrebbe già inviato vari messaggi al club

A sorpresa, la bomba di mercato di Gaetano Fedele: Antonio Conte potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione. Secondo l’operatore di mercato, l’esperienza del tecnico salentino sulla panchina degli azzurri non sarebbe destinata ad essere lunga ma, anzi, potrebbe addirittura finire al termine di questa stagione.

Ecco cosa ha detto: “Voi dite che quello attuale è il Napoli di Antonio Conte? Vedremo cosa accadrà tra pochi mesi quando il mister non sarà più l’allenatore dei partenopei. Avete ancora dei dubbi a tal riguardo? Conte non può restare, ha già mandato tantissimi messaggi alla società. Per i calciatori che vuole il tecnico, Napoli non è pronta. Il mister andrà in una squadra che sta in difficoltà come Milan o Roma e diventerà un leader anche lì”.

Conte sulla panchina del Milan?

A proposito di Conte, se dovesse decidere di andarsene – e ha accennato all’idea – il Milan potrebbe essere una delle possibilità anche se è molto complicato. Per Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani significherebbe ammettere che non averlo ingaggiato la scorsa estate è stato un errore.

Il lato positivo, però, potrebbe essere che Conte è sinonimo di garanzia per la ristrutturazione di squadre che si trovano in un momento negativo. Dopo tutto, ha portato il Napoli dal nono posto alla lotta per il titolo. Per i rossoneri potrebbe essere un grosso upgrade, oltre che uno smacco ai cugini dell’Inter visto il passato nerazzurro del tecnico.