Enrico Fedele: “Campagna acquisti del Napoli la più confusa della storia. Scudetto vinto per un regalo dell’Inter”

L’ex procuratore Enrico Fedele, figura di spicco del calcio italiano ed ora opinionista TV, ha espresso un giudizio netto sul mercato delle squadre di Serie A, soffermandosi in particolare su Inter e Napoli. L’ex agente dei fratelli Cannavaro non ha risparmiato critiche al club partenopeo, sottolineando con durezza le scelte della dirigenza.

“Il Napoli ha fatto la campagna acquisti più confusa della storia. Il Napoli lo scorso anno ha fallito nel girone di ritorno quando ha avuto 13 infortuni e ha fatto 13 punti sui 27 disponibili. È mancato un esterno in grado di fare 10-12 gol, il Napoli vince lo Scudetto per un girone d’andata strepitoso e un regalo dell’Inter nel girone di ritorno”, conclude il noto procuratore.

Secondo Fedele, il Napoli avrebbe condotto una delle campagne acquisti più caotiche della sua storia, senza una linea precisa e senza rinforzi realmente mirati. A suo dire, le difficoltà degli azzurri non sono nuove: già nella seconda parte della scorsa stagione, tra infortuni e cali di rendimento, la squadra aveva raccolto appena 13 punti in 9 partite.

Per il procuratore, è mancato soprattutto un esterno capace di garantire una decina di gol stagionali, elemento che avrebbe potuto fare la differenza. Lo scudetto, ricorda Fedele, arrivò grazie a un girone d’andata eccezionale e anche a un passo falso dell’Inter nel ritorno.