Fedele: “Gattuso lascia Napoli a fine stagione”. Un nome alletta Aurelio De Laurentiis

Il calciomercato sta entrando nella sua fase cruciale. Dopo circa metà stagione, le dirigenze sono al lavoro per migliorare le proprie squadre ed aggiustare ciò che in questi mesi non è andato bene. Il Napoli è sicuramente la squadra che necessita di qualche ritocco ma Aurelio De Laurentiis starebbe pesando anche alle prossime cessioni.

Intanto, però, si pensa già alla prossima stagione. Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato anche della società partenopea. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Incompetenza di Giuntoli, per fare le squadre forti nel senso che non si impone nei confronti degli allenatori. Sono state fatte tante operazioni collaterali ma operazioni certe e concrete no“.

Fedele ha poi parlato di Gennaro Gattuso: “Io da direttore non confermerei Gattuso se non si raggiungono gli obiettivi, anzi vi dico che il mister andrà via a fine stagione“.

Quindi, secondo Enrico Fedele, il sostituto di Carlo Ancelotti andrà via una volta terminata la stagione in corso. Molti sono i nomi che possono sostituire l’attuale allenatore del Napoli nel caso in cui non dovesse raggiungere almeno il quarto posto in Serie A.

Il nome più quotato tra i vari Gasperini, Allegri e Spalletti è quello di Simone Inzaghi. L’attuale allenatore della Lazio è sempre stato un grande pupillo del presidente partenopeo e giugno potrebbe essere il mese decisivo per metterlo sotto contratto. Dopo ben 21 anni da giocatore ed allenatore, il fratello di Pippo potrebbe fare le valigie e salutare. Si tratta di un nome molto allettante per Aurelio De Laurentiis. Con giocatori poco costosi, infatti, è riuscito a vincere diversi trofei ed ora lotta per lo Scudetto.