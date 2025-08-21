Fedele e il retroscena sul mercato del Napoli: “ADL ha comprato questo calciatore senza dire niente ad Antonio Conte”

L’ex dirigente sportivo Enrico Fedele ha acceso il dibattito sul calciomercato del Napoli con dichiarazioni destinate a far discutere. Secondo lui, il club partenopeo avrebbe portato a termine l’operazione Kevin De Bruyne senza il coinvolgimento diretto di Antonio Conte, un dettaglio che alimenta dubbi e polemiche sulla gestione delle strategie societarie. L’affondo di Fedele non si limita al grande colpo internazionale, ma tocca anche il modo in cui la dirigenza ha deciso di muoversi, quasi a voler dimostrare forza economica più che pianificazione tecnica, evidenziando uno scollamento tra presidente e allenatore in un momento delicato della stagione.

Nelle sue parole emerge la convinzione che la campagna acquisti del Napoli stia prendendo una direzione caotica, lontana da logiche di equilibrio e funzionalità. Fedele sottolinea come siano stati investiti oltre venti milioni di euro per un portiere nonostante ci fossero altre priorità, e come il club abbia perso occasioni importanti sul mercato per somme inferiori. Viene rimarcato il paradosso di una squadra che, dopo aver mostrato carenze evidenti in attacco e sugli esterni, si è invece concentrata su giocatori che non rappresentano la soluzione immediata a questi problemi, lasciando spazio ai rivali per rafforzarsi in maniera più mirata e rapida.

L’analisi di Fedele mette in risalto una sensazione di confusione gestionale, con trattative portate avanti senza una linea guida precisa e senza una strategia coerente. Secondo lui, la mancanza di chiarezza nelle decisioni avrebbe trasformato quella che poteva essere una campagna acquisti di rilancio in una delle più disordinate della storia recente del Napoli. In questo scenario si inserisce anche la scelta di portare a casa un campione come De Bruyne, un colpo che avrebbe dovuto rappresentare il fiore all’occhiello della società ma che, per modalità e tempistiche, rischia di diventare l’emblema di una stagione iniziata con tensioni e contraddizioni interne.

