Federica Calemme, la dura replica a Sophie: eliminata poco dopo

Dopo le dichiarazioni riguardo ad un rumors che l’ha vista protagonista insieme ad Alex Belli, Federica Calemme è tornata al centro dell’attenzione. Questa volta ad attirare l’attenzione dei social è stata la sua risposta ad un’intervista di Sophie Codegoni.

“Secondo me…” – Il tutto ha avuto inizio con un’intervista dell’ex tronista, in cui le è stata fatta una domanda in particolare: “Chi scoppierà per primo?“. Ed è stata la risposta della Codegoni a far parlare.

Senza alcun indugio o tentennamento, Sophie ha subito replicato così alla domanda: “Io e Ale staremo insieme per tutta la vita, quindi non ho dubbi: Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme”. Ovviamente la replica dell’ex gieffina non si è fatta attendere.

Nelle sue IG Stories, la Calemme ha così dichiarato: “Secondo me i vostri genitori vi dovevano insegnare ad andare a lavorare invece di fare le influencer e rifarvi il seno a diciotto anni. Non lo so, un pensiero mio del giorno. Buon pranzo a tutti”.

Sebbene Federica non abbia fatto alcun nome, gli utenti del social hanno subito compreso a chi fossero indirizzate queste dure parole. Sicuramente è stato questo il motivo che ha spinto la ragazza a cancellare la IG Story incriminata, ritrattando:

“Vorrei dire solo una cosa a voi persone malate, perché ovviamente uno non può avere un pensiero che subito si deve riferire a qualcuno in generale. Il mio pensiero non era riferito a una persona in particolare ma in generale. Quindi, detto ciò, ricapitolando, passate una buona e serena Pasqua che ne abbiamo bisogno tutti e non cag**e il ca**o”.