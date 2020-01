Federica e Salvatore, ecco cos’è successo dopo la puntata di C’è posta per te

Sabato scorso è andata è in onda una particolare puntata di C’è posta per te. Particolare in quanto la partecipante Federica non ha voluto tentare una riconciliazione con il marito Salvatore, dopo anni di relazioni extraconiugali. Quest’ultimo era anche arrivato a decidere di andarsene da quella casa dove lo aspettavano 3 figli, per farsi poi prendere da rimorsi e provare a seppellire l’ascia di guerra con la moglie. Purtroppo per lui niente da fare, Federica si è rifiutata categoricamente di aprire la busta dell’ex compagno. Ecco cos’è accaduto in seguito.

IL POST SU FACEBOOK – Dopo averlo chiarito anche durante lo show di Maria De Filippi, la donna precisa ulteriormente il suo pensiero riguardo la sua scelta. Questo tramite un post su Facebook, anche per “giustificarsi” rispetto ad aspri commenti. Per mettere a tacere le dicerie secondo le quali non ha aperto la busta solo per mantenere la propria dignità e che avrebbe successivamente cambiato idea senza ombra di dubbio, lei risponde. “Mi dispiace deludere le vostre aspettative, ma sono felicemente separata ora”. Una decisione concisa che non lascia spazio a interpretazioni o incertezze. Federica è sicura della sua scelta.

IL TRADIMENTO DEL MARITO – Dopotutto è comprensibile considerata la situazione della donna, che si è ritrovata a dover allevare i 3 figli da sola. Una situazione che dura dal 2016, lo racconta Federica stessa tramite una storie su Instagram. Il marito Salvatore si sarebbe invaghito di un’altra donna in un periodo difficile per la coppia, avevano acceso un mutuo per la casa. Dopodiché sembra che si sia innamorata di qualcun altro, ne informa la moglie e dopo ben due andare via e tornare, questa finisce per cacciarlo definitivamente. “Per dieci anni è stato corretto. È un bravo padre” – dice Federica, ma – […] “una sbandata è una cosa una relazione extraconiugale è un’altra cosa”. Per vedere una loro foto clicca qui.