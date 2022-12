Federica Fuser: da pilota di jet privati a insegnante di volo

Da pilota di jet privati, Federica Fuser ha deciso di dare una svolta alla sua vita ed è divenuta project manager per piccole realtà locali. La Fuser è stata poi notata dai Discovery di San Donà di Piave, simulatori di volo, dove ha iniziato a tenere non solo corsi come pilota, ma anche ad organizzare eventi così da coinvolgere gli appassionati di aeronautica. A raccontare il suo percorso è stata proprio la donna in una recente intervista a IlGazzettino.it.

IL SUO PERCORSO COME PILOTA – Classe ’88, Federica ha raccontato che la sua passione per il volo ha avuto inizio a 26 anni. Dopo alcuni anni trascorsi in un’officina, la donna ha incontrato Francesco Montagner, l’allora presidente dell’aeroclub di Treviso. Durante il 2014 ha intrapreso un corso per prendere la licenza di pilota privato.

A causa di continue condizioni meteo non adeguate, nel 2017 la Fuser ha finalmente ottenuto la licenza per cui ha tanto studiato. Nello stesso anno è stata contattata da una compagnia di business jet austriaca, intraprendendo così la sua carriera da pilota di jet privati.

Durante la sua carriera, come rivelato proprio da Federica Fusar, ha avuto modo di conoscere volti noti a livello globale come Patrick Dempsey, Marion Cotillard, Ludacris, J.K. Rowling, Marquez. Riguardo questo punto, l’ex pilota ha rivelato: “Non ho mai chiesto un autografo, volendo rispettare la loro privacy. Solo una volta ho scattato una foto con Mikaela Shiffrin, perché sono appassionata di sci”.

La donna ha deciso di mettere un punto alla sua carriera come pilota per via di alcuni problemi personali. Dopo un breve periodo trascorso nel settore del marketing, nel settembre del 2021 la Fusar è stata contattata da Simone, il presidente del Discovery. Da quel momento è iniziata la sua avventura come insegnante, dando il via anche a delle nuove iniziative.