Federica Nargi e Matri confessano: “Dormiamo separati, ecco perché”

Sono stati intervistati nel podcast Mamma Dilettante condotto da Diletta Leotta, Federica Nargi e Alessandro Matri hanno condiviso non solo le sfide legate alla gelosia che hanno affrontato nel corso degli anni, ma anche aspetti divertenti e intimi della loro storia. La coppia, nel corso del tempo, è riuscita a costruire una splendida famiglia, trovando un equilibrio armonioso tra la vita da genitori e quella di coppia.

Le confessioni di Federica e Alessandro

Nell’intervista concessa a Diletta Leotta nel podcast Mamma Dilettante, Federica Nargi e Alessandro Matri hanno raccontato che diventare genitori ha portato a cambiamenti nella loro vita intima, ma non necessariamente in modo negativo.

I due hanno spiegato di aver trovato un equilibrio nella loro vita quotidiana, nonostante qualche litigio per colpa delle loro due bambine. Matri ha descritto la situazione come “impegnativa”. Hanno rivelato di non dormire più nella stessa camera da letto, in quanto addormentano le bambine nelle loro stanze e una di loro di solito si unisce a loro a metà notte.

Tuttavia, hanno sottolineato che questa situazione non ha compromesso l’intimità di coppia. Alessandro Matri ha scherzato dicendo: “Quindici anni insieme, se non funziona neanche il ses*o siamo alla frutta proprio…”, sottolineando che, nonostante le sfide quotidiane, trovano comunque modo di mantenere la loro intimità. “La mattina vanno a scuola. Se uno vuole trovare dei momenti li trova”, ha concluso.