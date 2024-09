Federica Pellegrini, arriva la risposta a Ceccon

Ad unire i campioni del nuoto italiano non è sicuramente l’amicizia. Dopo la fine delle Olimpiadi, c’è stato un botta e risposta tra Thomas Ceccon, campione olimpionico nei 100 dorso, e Federica Pellegrini, storica campionessa.

L’INTERVENTO DI CECCON- Il giovane non ha usato giri di parole per descrivere la nuotatrice, ora concorrente nel programma “Ballando con le stelle”. Durante un’intervista, senza mezzi termini Ceccon ne parla, dicendo: “Cosa rappresenta per me? Niente. Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi, e io mi faccio i fatti miei. L’ho vista allenarsi tantissimo. L’ho ammirata come sportiva. Per il resto, sinceramente, no”. Quest’intervento lascia, dunque, trasparire rispetto ed ammirazione per colei che ha fatto la storia del nuoto italiano, ma al contempo distanza per la sua persona ed, evidentemente, per i suoi atteggiamenti. Cosa sarà successo tra i due campioni olimpici?

LA RISPOSTA DI FEDERICA PELLEGRINI- Federica Pellegrini non è una che le manda a dire. Infatti, stando a quanto trapelato, lei in modo diffidente avrebbe risposto con una parola semplice, ma significativa “incommentabile”.

LE PAROLE DI GIUNTA- A dilungarsi di più sulla questione è stato, invece, il marito Matteo Giunta, che è intervenuto; non lasciando la moglie sola, ma prendendone le parti. L’allenatore atletico non si nasconde dietro ad un dito e carica una stories su Instagram in cui scrive: “Il Rispetto è il valore fondamentale alla base dello sport e della vita. Se non ce l’hai, puoi anche aver vinto le Olimpiadi, ma per me vali zero. Questo è tutto quello che ho da dire sull’argomento”.

Giunta con queste poche frasi, punta il dito direttamente contro il campione, non lasciando spazio ad alcuna interpretazione per qualsiasi lettore, incluso Ceccon. Arriverà una risposta da parte del diretto interessato o questa è una parentesi destinata a rimanere negli abissi del mondo del nuoto?