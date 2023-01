L’ultimo scatto che Federica Pellegrini ha postato su Instagram non ha ottenuto solo tanti “mi piace”, ma anche una serie di critiche. A molti utenti del noto social network, infatti, non hanno gradito l’immagine che ritrae l’ex campionessa e Matteo Giunta, suo marito.

“Che brutto esempio” – La Pellegrini, così come molti vip, ha voluto condividere sui social uno sprazzo della sua quotidianità. Proprio per questo ha deciso di postare una foto spensierata e ironica, scattata insieme a suo marito. Sfortunatamente, però, l’immagine è finita per essere protagonista di non poche critiche.

Lo scatto incriminato mostra Federica e Matteo, dentro l’ascensore del loro appartamento a Verona. A non piacere per nulla è la posa dei due: l’ex nuotatrice ha appoggiato il suo stivale sulla parete dell’ascensore, mentre l’ex coach fa finta di leccare la scarpa della moglie.

Davanti a questa foto di coppia, sono fioccati i commenti negativi. “E gli altri condomini ringraziano per l’impronta in ascensore”, ha così scritto un utente. C’è chi critica duramente il comportamento dei due, reputando quest’ultimi degli “incivili”. “È sempre solo una questione di classe”, si legge ancora.

E se ci sono gli utenti che attaccano Federica Pellegrini e il marito, c’è chi li difende. A non rilasciare un commento sono stati proprio i due diretti interessati che, per il momento, hanno deciso di non replicare alle critiche.