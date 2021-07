Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, la famiglia si allarga: l’annuncio a Chi

La coppia è in attesa: a rivelarlo i due al settimanale Chi

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi hanno celebrato il loro matrimonio qualche giorno dopo la vittoria dell’Europeo. Una festa continua per il calciatore della Juventus e della nazionale italiana, il quale ha pronunciato il fatidico sì. Tuttavia, ci sono ulteriori novità sulla coppia.

FESTA BLINDATA – Se i fan hanno potuto salutare il calciatore e l’ex gieffina fuori dalla chiesa dopo la celebrazione, la festa è stata totalmente blindata. Infatti, il settimanale Chi è l’unico ad aver avuto questo privilegio.

Proprio al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Veronica Ciardi ha annunciato di essere incinta: Deva e Lena avranno presto una sorellina o un fratellino. “Cosa vogliamo trasmettere alle nostre piccole? Insegneremo loro che bisogna salutare il sole, che la vita, oggi, con tutte le difficoltà che ognuno di noi sta vivendo, è un dono prezioso, che bisogna vivere sempre nella verità. E a “Chi” annunciamo che… la famiglia si allargherà ancora“ ha detto la coppia.

UNA STORIA D’AMORE DIFFICILE – I due hanno ammesso di essersi conosciuti in un periodo difficile della loro vita. Entrambi, infatti, venivano da due relazioni tossiche pertanto è stato molto difficile per loro andare avanti e voltare pagina. “Uscivamo entrambi da due storie “tossiche”: ci siamo trovati nel momento peggiore e, insieme, lo abbiamo trasformato in qualcosa di bello. C’è voluto molto tempo, ma eccoci qui” ha commentato Veronica.

L’ex gieffina non ha rilasciato commenti in merito alla polemica sollevata dalla sua amica Sarah Nile, la quale ha fatto sapere di non esser stata invitata alle nozze e di esserci rimasta molto male.