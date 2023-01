Federico Cherubini parla dei piani di trasferimento della Juventus a gennaio

La Juventus potrebbe non fare un acquisto significativo questo mese, perché Federico Cherubini sostiene che i bianconeri miglioreranno quando torneranno le loro stelle infortunate

Il direttore del club si aspetta anche che più giovani vengano promossi in prima squadra per la seconda parte della stagione. La Juve ha avuto una stagione turbolenta, ma i bianconeri hanno lavorato duramente per avvicinarsi alla vetta della classifica.Molti club faranno nuove aggiunte alla loro squadra in questa finestra di trasferimento in preparazione della seconda metà del mandato, ma Cherubini ha detto dei piani della Juve, come citato da Football Italia:

“Credo che questa rosa migliorerà se recupereremo i giocatori che avevamo tecnicamente da luglio ma che non abbiamo potuto utilizzare quasi mai”. È stata definita una squadra ‘virtuale’, ma questi sono giocatori veri e speriamo di riaverli presto a disposizione. Inoltre, vedremo anche i progressi di crescita di giovani che all’inizio erano solo potenziali, ma che ora stanno iniziando a far vedere cosa sanno fare”.

Poi continua

“Oggi ci sono cinque giocatori delle squadre giovanili in campo e questo è un dato di cui possiamo essere orgogliosi. Questi giovani giocatori devono anche avere la forza di dimostrare che sono in grado di ripagare la nostra fiducia”.

Quello della Juventus Next Gen è sicuramente uno dei progetti giovanili più ambiziosi di tutta Italia. I bianconeri puntano a crescere i propri talenti e a farli debuttare in prima squadra. Un progetto che potrebbe portare altri talenti in prima squadra, con una Juventus che sembra intenzionata ad aprire un altro ciclo di vittorie.