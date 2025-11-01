Federico Chiesa nel mirino del Napoli? Ipotesi prestito a gennaio per rilanciarsi in vista del possibile Mondiale

Il Napoli potrebbe piazzare un colpo di mercato di grande prestigio nel prossimo mercato invernale. Federico Chiesa sarebbe nuovamente finito nel mirino del club azzurro, pronto a tentare l’affondo già a gennaio. Il talento italiano, desideroso di ritrovare continuità e forma in vista del Mondiale del prossimo anno, potrebbe accettare un trasferimento temporaneo pur di tornare protagonista.

Antonio Conte avrebbe dato il suo benestare all’operazione. L’allenatore del Napoli conosce bene il valore del calciatore e sarebbe felice di poter contare su un esterno offensivo della sua qualità, capace di garantire velocità, dribbling e gol. L’idea sarebbe quella di un prestito secco fino a fine stagione, una formula che permetterebbe al Napoli di ridurre i rischi economici e a Chiesa di rilanciarsi in un ambiente motivante e ambizioso.

Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, fiuta l’occasione. Portare un giocatore come Chiesa al Maradona significherebbe non solo rinforzare la rosa, ma anche accendere l’entusiasmo dei tifosi.

Il Napoli valuta con attenzione la situazione, consapevole che l’arrivo di Chiesa sarebbe un segnale forte al campionato. Un colpo da grande squadra, che unirebbe ambizione, qualità e prospettiva, e che potrebbe riportare in alto una delle stelle più luminose del calcio italiano.