Federico Fashion Style, attimi di paura in treno: “Picchiato perché sono omosessuale”

Federico Lauri, noto al pubblico Federico Fashion Style, si è trovato protagonista di una terribile episodio in treno. Come raccontato proprio dal parrucchiere attraverso le sue IG Stories, è stato vittima di un’aggressione durante il suo viaggio in treno.

“Picchiato perché sono omosessuale” – Nella giornata di ieri, attraverso il suo account su Instagram, Federico si è mostrato in lacrime e sconvolto su una barella di un’ambulanza. Successivamente, il parrucchiere dei vip ha pubblicato una foto in primo piano per mostrare il viso gonfio.

Lauri, quindi, ha voluto spiegare nel dettaglio quanto accaduto solo poche ore prima. Durante il suo viaggio in treno, l’uomo ha subito un’aggressione fisica a sfondo omofobo da parte di un altro passeggero. Il tutto è avvenuto davanti agli occhi degli altri passeggeri: “Sono stato preso a schiaffi e un pugno in faccia su un treno davanti agli occhi di tutti”.

Federico Fashion Style ha così raccontato quanto accaduto: “È vergognoso che nel 2024 ancora succeda tutto questo. Essere insultato, denigrato e aggredito per l’orientamento sessuale è vergognoso. Vi prego, smettetela di chiamare le persone ‘froc*’! L’omosessualità non è una malattia”.

Ovviamente, il noto volto di Real Time ha ringraziato i suoi numerosi fan per l’affetto e supporto che gli hanno dimostrato: “Grazie, ora farò tutti gli accertamenti e vi farò sapere”.