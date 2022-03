Federico Fashion Style, il cambiamento estetico dopo il successo

Il cambiamento estetico di Federico Fashion Style dopo il successo è incredibile. Il parrucchiere più amato dalle star è irriconoscibile

Federico Lauri, anche conosciuto come Federico Fashion Style, è al momento conosciuto come il parrucchiere più in voga tra le celebrità. Aprì il suo primo salone ad Anzio, per contare poi nel tempo una richiesta sempre più vasta di clientela. Da Giulia De Lellis a Valeria Marini, la clientela vip non gli manca di certo.

A renderlo famoso fu però la serie “Il salone delle meraviglie”, che andò in onda tempo fa su Real Time. Serie che lo portò all’apice della fama, rendendolo quello che si trova ad essere oggi. Prima del suo successo, però, era irriconoscibile rispetto a come si trova ad essere oggi.

Un cambiamento estetico totale e netto

Già, perché Federico Fashion Style è ora il più elegante parrucchiere d’Italia. Non era così prima, però. Da più giovane, come potrete notare dalle foto trovabili anche online, era totalmente sbarbato e con sopracciglia ad ala di gabbiano. La sua attuale folta chioma non esisteva e, anzi, portava i capelli cortissimi.

Ora si trova ad essere ben più curato rispetto a quel che era prima. E’ la rappresentazione perfetta di un cambiamento drastico e mirato, che lo ha portato al successo. Tanto da essere, attualmente, uno dei giudici del programma tv “La pupa e il secchione” di Barbara D’Urso. Nonostante le polemiche per gli alti prezzi del salone, lui continua a volare altissimo continuando ad espandere la propria azienda e il suo brand.