Federico Fashion Style, il suo coming out fa il giro del web: la reazione dell’ex Letizia Porcu e la verità del cachet

Sabato 21 gennaio è andato in onda il consueto appuntamento con Verissimo condotto da Silvia Toffanin. La puntata ha registrato un vero picchio di share durante l’intervista di Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style. Nello specifico, l’hair stylist più famoso in Italia ha fatto coming out parlando apertamente della sua omosessualità.

Le parole di Federico a Verissimo

Lauri ha dichiarato di aver sempre saputo di essere omosessuale poiché “uno nella vita ci nasce, non ci diventa”. Tuttavia, ha sempre rifiutato di ammettere a sé stesso le sue preferenze sessuali a causa della sua adolescenza vissuta all’interno di una famiglia molto tradizionale, composta da mamma e papà. Tre anni fa, poi, la svolta: a seguito di una frequentazione, l’hair stylist ha capito che non valeva la pena vivere una vita che non sentiva sua, così ha confessato tutto alla ex compagna e madre di sua figlia Letizia Porcu.

Letizia Porcu conosceva tutta la verità

Stando alle parole di Federico, Letizia era a conoscenza di questa verità ma ha deciso di rimanere con lui per preservare la tranquillità della figlia, la piccola Sophia Maelle. I due, dunque, sono rimasti insieme pur avendo altre frequentazioni. Federico ha continuato il racconto spiegando che a Letizia arrivavano addirittura foto compromettenti del compagno con altri uomini. Tuttavia, la donna avrebbe sempre coperto e giustificato l’ex compagno.

E poi: “Ha tramato cose che non posso dirti, ma mi fa male perché non pensavo che potesse farmi questo. Dopo un mese dalla nostra separazione lei ha pure pubblicato su Instagram che è fidanzata con un altro e spensierata”.

La reazione “silenziosa” di Letizia Porcu

Nel frattempo, Letizia non ha commentato direttamente l’intervista rilasciata a Verissimo. La donna ha solo condiviso sul suo profilo un video molto dolce con il nuovo compagno, il produttore musical Vincent Arena. Nel video, i due si trovano in viaggio sulle note dei Maneskin, felici, sereni e innamorati. Una sorta di risposta “silenziosa” alle accuse dell’ex compagno.

La verità sul cachet a Verissimo

Sui social gli utenti si sono scatenati con ironia e anche una velata cattiveria nei confronti di Federico Fashion Style. L’uomo, infatti, è stato anche accusato di aver fatto coming out per soldi. L’hair stylist ha così deciso di rispondere alle accuse tramite social: “Scusate il ritardo ma il sabato ho il salone pieno di gente e mi sono dedicato alle mie clienti. Volevo dirvi grazie per tutti i messaggi che mi avete inviato, siete tantissimi. Dietro Instagram non ci sono solo leoni da tastiera, c’è anche tanta gente con un grande cuore. Tanti di voi hanno capito che ho preso del tempo perché volevo rispettare in primis mia figlia e poi perché ne avevo già parlato con la mia compagna e con la mia famiglia, quindi alla fine con la mia coscienza stavo a posto.

Mi sono ritrovato nella condizione di doverlo dire pubblicamente, anche se chi lo doveva sapere lo sapeva da ben tre anni ed è rimasto comunque a casa con me, giudicate voi. Sono stato costretto proprio perché terze persone hanno fatto uscire informazioni su di me talmente riservate che solo chi stava con me ha potuto rivelargli. La vita va avanti, the show must go on, non ho nulla da aggiungere su parassiti inutili che continuano a parlare di me in maniera così stupida e finalizzata solo a qualche like in più”.

Federico ha smentito categoricamente la questione legata al cachet stellare di Verissimo: “Queste persone stanno inventando cose anche molto brutte, del tipo che sono andato in televisione per un sacco di soldi, e non è assolutamente vero, o che ho fatto coming out per visibilità. Nemmeno, perché mi sarebbe convenuto dirlo tre anni fa. Di fronte a dichiarazioni così riservate sul mio conto, sono stato costretto a dirlo pubblicamente per rimarcare il fatto di non aver finto con nessuno. La vita va avanti, voglio chiudere questo capitolo, mettendo un punto e voltando pagina”.