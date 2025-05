Federico Gatti dice no al Napoli: le ragioni dietro il rifiuto del difensore bianconero

Il difensore della Juventus, Federico Gatti, ha recentemente declinato l’offerta del Napoli, nonostante l’interesse mostrato dal direttore sportivo azzurro Giovanni Manna, che aveva già lavorato per portarlo in bianconero durante la sua esperienza al Frosinone

Secondo quanto riportato da AreaNapoli, Gatti avrebbe espresso preoccupazioni riguardo alla diversa percezione arbitrale tra le due squadre, temendo una minore tutela in campo se si fosse trasferito al Napoli.

Attualmente, Gatti ha un contratto con la Juventus fino al 2028, con un ingaggio che può superare i 2 milioni di euro annui considerando i bonus . Tuttavia, le trattative per un ulteriore prolungamento fino al 2029 sono in fase di stallo, in attesa di chiarimenti sulla futura guida tecnica della squadra.

Calciomercato per la prossima estate

Il Napoli, nel frattempo, continua a monitorare la situazione, cercando rinforzi per il reparto difensivo. Dopo l’acquisto di Alessandro Buongiorno dal Torino la scorsa estate, il club ha già bloccato Luca Marianucci dell’Empoli, classe 2004, con un contratto quinquennale pronto, in vista della possibile partenza di Juan Jesus.

La decisione di Gatti di rimanere alla Juventus sottolinea la complessità delle dinamiche di mercato e l’importanza di fattori extracalcistici nelle scelte dei giocatori. Il Napoli dovrà quindi esplorare altre opzioni per rafforzare la difesa in vista della prossima stagione. L’estate si preannuncia intensa per il club azzurro, che dovrà fare scelte oculate sul mercato. Dopo un’annata per nulla deludente, la dirigenza vuole costruire una rosa competitiva. Il no di Gatti rappresenta un ostacolo, ma anche uno stimolo per individuare profili motivati e all’altezza delle ambizioni del Napoli.