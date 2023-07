Federico Rossi, il bacio con la fan al Tim Summer Hits: parla il cantante

Nei giorni scorsi a far discutere il mondo del gossip è stato quanto accaduto durante l’esibizione di Federico Rossi al Tim Summer Hits. Il cantante, lasciando senza parole i presenti, ha baciato una ragazza che era tra il pubblico. Dopo tanto discutere, a rompere il silenzio è stato proprio il cantante, spiegando cosa è accaduto quella sera.

LE PAROLE DI FEDERICO – Durante la tanto chiacchierata esibizione, il cantante è sceso dal palco per poi dirigersi verso la prima fila. Inaspettatamente, l’ex membro del duo Benji e Fede si è fermato davanti a una ragazza con cui ha duettato, rubandole un bacio. Ovviamente il video è divenuto virale, finendo per essere al centro delle chiacchiere e delle supposizioni.

Dopo la pubblicazione del video del discusso bacio, c’è chi ha insinuato che Federico e la ragazza si conoscessero ancor prima di quella sera. Il cantante, quindi, è stato accusato di aver organizzato il tutto per visibilità. A spazzare via ogni dubbio, chiarendo la questione una volta per tutte, è stato proprio Federico Rossi a Fanpage.it:

“Si è creato un bel polverone, ma non mi aspettavo che potesse scatenarlo una cosa così. In quel momento mi sono sentito di fare quella cosa e l’ho fatta, senza voler mancare di rispetto a nessuno, ovviamente. Anche perché non sono una persona che fa cose estreme. Per me era show e ritornando al discorso del palco che mi è mancato, succede che quando sono lassù cerco di lasciarmi andare completamente”.

Il ragazzo ha poi aggiunto: “I nostri occhi si erano già incrociati, dopo il concerto mi è venuta a salutare, era serena. Credo che sia stato un bel momento. Mi ha dato una scossa emotiva che mi è piaciuta”.