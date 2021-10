Federico Rossi e Annalisa: abbracci e baci dietro le quinte, stanno insieme?

Federico Rossi e Annalisa sono stati protagonisti di quest’estate con la loro canzone Movimento Lento. I due sono apparsi molto complici sul palco dei Seat Music Awards di quest’anno. Alcuni addirittura sospettato che tra i due ci possa essere del tenero anche nella vita.

FEDERICO ROSSI E ANNALISA, COMPLICI NELLA CARRIERA: STANNO INSIEME? – I due cantanti, che hanno avuto una collaborazione quest’estate per la produzione del brano, Movimento Lento, sono apparsi molto vicini e complici durante l’esibizione fatta ai Seat Music Awards di quest’anno. I sospetti che tra i due ci fosse del tenero sono sempre di più.

Sicuramente possiamo affermare con certezza che i due si sono trovati molto bene a lavorare insieme perché lo hanno esplicitamente detto ai Music Awards. Questa non è stata l’unica occasione nella quale però ribadivano la loro complicità in ambito artistico e musicale, ma ci sarà del tenero tra di loro?

Per ora nessuno ha confermato, né smentito tale notizia, quindi non ci resta che attendere le loro parole per avere di certo le idee più chiare sulla questione. Ricordiamo che Federico faceva parte del duo Benji e Fede, poi scioltosi, mentre Annalisa era arrivata in finale ad Amici.

I RISPETTIVI EX – Annalisa è stata fidanzata con Davide Simonetta, produttore musicale, mentre è nota a molti la storia di Federico Rossi con Paola Di Benedetto, ex gieffina e vincitrice del programma. I due avranno trovato una tale complicità da fidanzarsi? Lo scopriremo.