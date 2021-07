Federico Rossi è positivo al Covid, il cantante spiega come sta

Il cantante Federico Rossi potrebbe avere il Covid, a testimoniarlo è stato lui stesso nelle sue storie di Instagram. In realtà il web si era già insospettito, ma poi ha avuto conferma tramite il diretto interessato.

L’ANNUNCIO DI FEDERICO ROSSI – In realtà il cantante non ha mai specificato di essere positivo al Covid, anzi ha dichiarato di essere in quarantena, forse in attesa del risultato del test. Magari è entrato in contatto con un positivo. Insomma potrebbe essere anche negativo.

Ha infatti detto di essere in quarantena e di non avere sintomi. Per quanto riguarda la situazione non ha aggiunto molto altro. “Sono in quarantena, però sto bene. Non ho sintomi” . Nonostante ciò però deve trascorrere almeno i 14 giorni di quarantena a casa e, nel caso in cui fosse realmente positivo, aspettare che si negativizzi.

I CONSIGLI DI FEDERICO ROSSI – Federico Rossi però, nonostante il periodo storico difficile che stiamo vivendo, non ha smesso di essere ottimista. Il cantante è certo che presto tutto finirà e riusciremo a vivere come prima. Ha invitato tutti coloro che lo seguono a fare il vaccino e a continuare a usare sempre la mascherina.

Poi ha aggiunto un ulteriore consiglio, ossia quello di sottoporsi sempre, in caso di necessità ovviamente, al tampone molecolare e di evitare i test rapidi che potrebbero essere in effetti poco attendibili. Per vedere la sua storia clicca qui.