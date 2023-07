Federico Rossi, ha un nuovo amore? L’ultima indiscrezione

Da quanto emerso nelle ultime ore, Federico Rossi potrebbe aver trovato l’amore. A conferma i recenti rumors è stata Deianira Marzano, rispondendo alla curiosità di un suo follower.

HA TROVATO L’AMORE – Noto per essere l’ex membro del duo musicale Benji e Fede, Federico è stato spesso al centro del gossip per via della sua relazione con Paola Di Benedetto. Dopo la fine della sua storia con l’ex Madre Natura, sulla vita sentimentale del cantante non si è saputo più nulla.

Nelle scorse settimane, però, di è vociferato di un possibile ritorno di fiamma con Paola. I due, infatti, sono stati avvistati a un concerto degli Zero Assoluto, accendendo le speranze dei fan che sognano di rivederli insieme. A smentire i rumors è stata proprio l’ex gieffina, spiegando che tra lei e Federico c’è solo una bella amicizia.

Inoltre, stando a quanto emerso nelle ultime ore, Rossi avrebbe un nuovo amore. Sembra che a far breccia nel cuore del cantante sia stata Orian Ichaki, nota modella e attrice. A confermare l’indiscrezione è stata la Marzano.

Un fan ha voluto chiedere alla nota esperta di gossip se sia vera la frequentazione tra Federico Rossi e Orina: “Deia ma sai qualcosa di Federico Rossi che si frequenta con una modella? Stanno insieme?”. A questa domanda la donna ha risposto in modo affermativo.