Federico Rossi, sullo scioglimento del duo Benji e Fede: “Non l’ho deciso io”

Dopo tre anni dallo scioglimento del duo Benji e Fede, Federico Rossi ha deciso di raccontare per la prima volta cosa è accaduto tra lui e Benjamin Mascolo. Attraverso una recente intervista, infatti, il cantante ha svelato chi ha preso la decisione.

“Non l’ho deciso io” – Intervistato da Cosmopolitan, Federico non solo ha parlato del suo ultimo singolo “Le Mans” pubblicato nel 2022, ma anche di quanto accaduto con Benjiamin. Nel 2020 i due ragazzi hanno annunciato lo scioglimento del duo che per anni ha collezionato diversi successi musicali. Per quanto riguarda a ciò, il cantante ha ammesso di non avere rimpianti per quanto accaduto dato che non è stata una sua decisione:

“Non ho mai avuto né ripensamenti né rimpianti. La decisione non è stata mia, ora posso dirlo. Ero in studio, un giorno Benji arriva e mi dice che non riesce più a stare dentro a questo rapporto. Non riusciva più a continuare per ovvi motivi suoi. Per me è stata una presa di coscienza e di accettazione. Sono solito convertire quello che può essere un macigno in una valvola di sfogo che possa sublimarsi in qualcosa di bello”.

Ha poi proseguito: “Ho detto “ok, ma sai che forse adesso posso dare sfogo a quello che sono io davvero? A dare il via a un’altra concezione della mia vita personale”. E quindi subito dopo ho deciso di guardarla così, anche perché non avevo alternativa di guardarla in altro modo. Ma non ho mai sofferto questa cosa. Se è successa, se è arrivato a dirmelo, vuol dire che c’era un punto di rottura che non avrebbe permesso che le cose rimanessero come erano state fino a quel momento. Ho preso atto e sono andato per la mia strada”.

Non è mancata la domanda sulla collaborazione tra Benji e i Finley, che Federico Rossi ha così commentato: “Io ho deciso di non commentare l’accaduto né nulla, perché io vado per la mia strada, lui per la sua, ognuno fa le sue scelte nella vita”.