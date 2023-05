Fedez, aneddoti inediti su Muschio Selvaggio: c’entrano Rocco Siffredi e Maria De Filippi

L’estate si avvicina e con essa anche i tormentoni estivi, tra questi c’è anche Disco Paradise, che vede la collaborazione di Fedez con J-Ax e Annalisa. In occasione del lancio del suo nuovo singolo, atteso per il 25 maggio, il rapper ha deciso di fare una diretta su Instagram. Tra le tante domande a cui ha risposto, Federico ha raccontato qualche aneddoto inedito che vede protagonisti dei volti noti dello spettacolo.

ANEDDOTI INEDITI – Nella giornata di ieri il marito di Chiara Ferragni ha deciso di fare una diretta su Instagram, dando così la possibilità ai suoi numerosi follower di fargli qualche domanda. Uno degli argomenti più trattati è stato Muschio Selvaggio, il podcast condotto dal cantante e, fino a poco tempo fa, da Luis Sal.

In quest’occasione l’uomo ha deciso di non parlare ulteriormente di quanto accaduto da Luis, decidendo, però, di raccontare qualche chicca. Ha infatti rivelato di avere in mente una serie di nuovi e importanti ospiti per il suo podcast. Nel rispondere ai commenti degli utenti di Instagram, Federico ha ammesso di aver già contattato Totti e Ibrahimovic, ma di aver ricevuto da loro un rifiuto.

Ha poi rivelato di aver chiesto anche a Rocco Siffredi di prendere parte a Muschio Selvaggio, ma anche questa partecipazione non è andata buon fine. Il giudice di X-Factor, infatti, ha rivelato che l’attore ha chiesto un compenso per rilasciare un’intervista, ed è per questo, quindi, che non si è fatto più niente.

Fedez, inoltre, ha ammesso di aver chiesto più volte a Maria De Filippi di presenziare a una puntata del podcast già l’anno scorso. In quell’occasione la conduttrice aveva accettato, ma a condizione che fosse il rapper a raggiungerla a Roma. L’intervista, però, è saltata perché non è riuscito ad organizzarsi per spostarsi nella Capitale.