Fedez, aria di crisi con la Ferragni? Gli ultimi scatti della coppia

Dopo la finale del Festival di Sanremo, Fedez e Chiara Ferragni sono finiti al centro delle chiacchiere. Nelle ultime settimane si è parlata di una possibile aria di crisi nell’amata coppia, ma come stanno realmente le cose?

IN CRISI? – Negli ultimi tempi diverse voci di corridoio hanno rivelato che alla Ferragni non sarebbe affatto piaciuto il comportamento del marito durante le settimana della gara canora. Da lì sono iniziati i rumors su una possibile crisi tra l’influencer e il rapper.

A smentire i recenti gossip è stato Federico, rivelando realmente cosa ha vissuto in quest’ultimo periodo. Nel raccontarlo, il rapper ci ha tenuto ha ringraziare la moglie del supporto e della sua vicinanza:

“Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie. Che anzi ringrazio per il costante supporto”.

A confermare la versione di Fedez è stato il settimanale Chi. La rivista di Alfonso Signorini ha reso pubblici degli scatti che ritraggono la coppia insieme ai loro due figli, Vittoria e Leone. La famiglia è stata vista mentre si divertiva sulle giostre, apparendo sereni e felici.